BRIEF-KEYERA ANNOUNCES $400 MLN PRIVATE PLACEMENT DEBT FINANCING
* KEYERA ANNOUNCES $400 MILLION PRIVATE PLACEMENT DEBT FINANCING
May 18 Dana Inc:
* DANA TO EXPAND MANUFACTURING CAPABILITIES INTO WESTERN CHINA
* DANA INC - THAT COMPANY WILL BUILD A NEW 7,500 SQUARE-METER MANUFACTURING FACILITY IN CHONGQING, CHINA
* DANA - TO INVEST ABOUT $13 MILLION TO BUILD NEW OPERATION, WHICH WILL EMPLOY ABOUT 130 ASSOCIATES WHEN FULL PRODUCTION IS REACHED IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:
* KEYERA ANNOUNCES $400 MILLION PRIVATE PLACEMENT DEBT FINANCING
* Sprint expands in Southern California with 78 new retail stores creating more than 550 jobs