May 16 Data Communications Management
* DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP. ANNOUNCES RIGHTS
OFFERING TO RAISE GROSS PROCEEDS OF UP TO $9.3 MILLION
* INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM RIGHTS OFFERING TO PAY
DOWN OUTSTANDING BORROWINGS UNDER ITS REVOLVING CREDIT FACILITY
* COMPANY IS OFFERING A TOTAL OF 13.26 MILLION RIGHTS
* EVERY 2 RIGHTS HELD WILL ENTITLE ELIGIBLE HOLDER OF RIGHTS
TO SUBSCRIBE FOR 1 COMMON SHARE AT SUBSCRIPTION PRICE OF $1.40
* RIGHTS WILL EXPIRE AT 5:00 P.M. ON JUNE 22, 2017
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