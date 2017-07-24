FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a day ago
BRIEF-Detsky Mir H1 unaudited revenue up 24.8 pct to RUB 42.1 billion
#TopNews
#SouthAsia
#PhilipMorrisFiles
#Technology
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
U.S. says progress with China on N. Korea, true test is Russia
U.S.
U.S. says progress with China on N. Korea, true test is Russia
EU to Turkey: respect for rights 'imperative' to join bloc
World
EU to Turkey: respect for rights 'imperative' to join bloc
India swears in Ram Nath Kovind as 14th president
Top News
India swears in Ram Nath Kovind as 14th president
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
July 24, 2017 / 7:32 AM / a day ago

BRIEF-Detsky Mir H1 unaudited revenue up 24.8 pct to RUB 42.1 billion

1 Min Read

July 24 (Reuters) - DETSKY MIR

* H1 GROUP UNAUDITED REVENUE INCREASED BY 24.8 PERCENT TO RUB 42.1 BILLION

* IN H1 LIKE-FOR-LIKE SALES AT DETSKY MIR STORES IN RUSSIA GREW BY 7.9 PERCENT

* IN H1 TWELVE DETSKY MIR BRANDED STORES WERE OPENED, IN H1 GROUP STORES AMOUNTED TO 528

* SAYS AS RESULT OF H1 GROSS MARGIN IS EXPECTED TO REMAIN AT LEVEL OF SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR

* PLANS TO OPEN AT LEAST 70 NEW SUPER- AND HYPERMARKETS IN 2017, INCLUDING AT LEAST 5 STORES IN KAZAKHSTAN Source text: bit.ly/2tSIi4D

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.