June 20 DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG:
* INVESTS IN DUAGON AG, A PROVIDER OF NETWORK COMPONENTS FOR DATA COMMUNICATION IN RAIL
VEHICLES BASED IN THE SWISS DIETIKON REGION
* PURCHASE CONTRACT IS EXPECTED TO CLOSE IN JULY. THE PARTIES AGREED NOT TO DISCLOSE THE
PURCHASE PRICE
* IN A FIRST STEP, THE DBAG-MANAGED DBAG FUND VII WILL ACQUIRE ALL OF THE SHARES IN DUAGON
IN A MANAGEMENT BUYOUT
* IN A SECOND STEP, DUAGON’S MANAGEMENT WILL CO-INVEST
* DBAG WILL SPEND UP TO 14 MILLION EUROS FROM ITS BALANCE SHEET FOR ITS CO-INVESTMENT AND
WILL HOLD AN INTEREST OF UP TO 22 PERCENT IN DUAGON
Source text - bit.ly/2tHWZaL
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)