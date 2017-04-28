April 28 DIGIA OYJ:
* REG-DIGIA PLC IS PREPARING ADDITIONAL FUNDING FOR ITS GROWTH STRATEGY: THE COMPANY HAS
MADE AN AGREEMENT ON CONDITIONAL BANK FINANCING AND IS PLANNING A RIGHTS ISSUE
* ACCORDING TO A PRELIMINARY ESTIMATE, RIGHTS ISSUE WOULD AMOUNT TO A MAXIMUM OF EUR 12.5
MILLION, AND, MARKET CONDITIONS PERMITTING, IT WOULD BE CARRIED OUT DURING Q2 OF 2017
* HAS DECIDED TO LAUNCH A RIGHTS ISSUE FOR COMPANY'S PRESENT SHAREHOLDERS TO FINANCE ITS
PLANNED GROWTH STRATEGY
* HAS ALSO SIGNED AN AGREEMENT ON NEW LONG-TERM BANK FINANCING WITH DANSKE BANK PLC
* COMPANY AIMS TO GROW AT A CONSIDERABLY FASTER PACE THAN IT MARKET AND SEEKS AN AVERAGE
ANNUAL GROWTH OF 15 PER CENT DURING STRATEGY PERIOD 2016-2019
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(Gdynia Newsroom)