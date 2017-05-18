BRIEF-Neopost renews its revolving credit facility
* NEOPOST RENEW ITS REVOLVING CREDIT FACILITY IN ADVANCE UNDER MORE FAVORABLE CONDITIONS
May 18 DNA OYJ:
* REG-DNA TO START REPURCHASE OF ITS OWN SHARES
* REPURCHASING OF SHARES WILL START ON 1 JUNE 2017 AT EARLIEST, AND END AT LATEST AT CLOSING OF NEXT ANNUAL GENERAL MEETING IN 2018, AT LATEST ON 30 JUNE 2018.
* MAXIMUM NUMBER OF SHARES TO BE REPURCHASED IS 1,000,000, WHICH CORRESPONDS TO APPROXIMATELY 0.76 PER CENT OF TOTAL NUMBER OF DNA SHARES AT MOMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* NEOPOST RENEW ITS REVOLVING CREDIT FACILITY IN ADVANCE UNDER MORE FAVORABLE CONDITIONS
* Freedom Leaf - On June 12, 2017, Charles Grigsby resigned as co's Chief Financial Officer Source text: (http://bit.ly/2rMrlwB) Further company coverage: