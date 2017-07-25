BRIEF-Domino's Pizza says HY underlying PBT up 9.1 pct to 44.6 mln pounds

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July 25 (Reuters) - DOMINO'S PIZZA GROUP PLC:
* ANTICIPATED NET COST OF C. £3M IN FY18 RAMP UP SPLIT BETWEEN OPERATING EXPENSE AND DEPRECIATION
* HY SYSTEM SALES 546.5 MILLION STG VERSUS 494.5 MILLION STG LAST YEAR
* INVESTING UP TO £4M GROSS IN H2 2017 TO IMPROVE VALUE FOR CUSTOMERS AND STRENGTHEN NATIONAL PROMOTIONS
* INVESTMENT REMAINS ON TRACK WITH TOTAL CAPITAL EXPENDITURE ON WARRINGTON EXPECTED TO BE £37-39M IN SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE
* "INTERNATIONAL SEGMENT IS EXPECTED TO BE PROFIT NEUTRAL FOR 2017 AND POSITIVE THEREAFTER"
* CAPITAL EXPENDITURE OUTLOOK REMAINS £50M - £60M IN 2017 AND WE REITERATE OUR MEDIUM TERM NET DEBT / EBITDA TARGET OF 1.25X Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)