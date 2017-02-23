Feb 23 Eldorado Gold Corp
* ELDORADO REPORTS 2016 YEAR-END AND FOURTH QUARTER
FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS
* Q4 LOSS PER SHARE $0.05
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.02 -- THOMSON REUTERS
I/B/E/S
* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.07
* IN 2017 ELDORADO EXPECTS TO PRODUCE 365,000-400,000 OUNCES
OF GOLD, INCLUDING PRE-COMMERCIAL OUNCES FROM OLYMPIAS PHASE II.
* DECLARED THAT IT WILL PAY A DIVIDEND OF CDN$0.02PER COMMON
SHARE ON MARCH 16, 2017
* CAPITAL EXPENDITURES AT SKOURIES FOR 2017 ARE EXPECTED TO
BE BETWEEN $170.0 AND $200.0 MILLION
* 2017 CASH COSTS ARE FORECASTED AT $485-535 PER OUNCE, WITH
ALL-IN SUSTAINING CASH COSTS EXPECTED TO RANGE FROM $845-875 PER
OUNCE
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