May 23 EURONEXT NV:
* EURONEXT TO ACQUIRE FASTMATCH AND EXPAND INTO GLOBAL FX
MARKETS
* EURONEXT NV - ACQUISITION OF A C.90% INTEREST IN FASTMATCH
FOR INITIAL CASH CONSIDERATION OF $153 MILLION
* EURONEXT NV - FASTMATCH'S MANAGEMENT WILL REMAIN INVESTED
WITH A C.10% INTEREST, WITH MINORITY RIGHTS
* EURONEXT NV - TRANSACTION WILL BE FUNDED THROUGH DEBT
FACILITIES
* EURONEXT NV - TRANSACTION WILL BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO
EURONEXT'S EARNINGS AND MID-SINGLE DIGIT EPS ACCRETION IS
EXPECTED IN MEDIUM-TERM BEFORE SYNERGIES
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(Gdynia Newsroom)