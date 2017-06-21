June 21 EUROSIC SA
* SAYS GECINA ANNOUNCED SIGNING OF AGREEMENTS WITH CERTAIN
SHAREHOLDERS OF EUROSIC REGARDING ACQUISITION OF 94.8 PERCENT OF
EUROSIC'S CAPITAL
* AGREEMENT THROUGH ACQUISITION OF 85.3 PERCENT OF EUROSIC
SHARE CAPITAL AT PRICE OF EUR 51.0/SHARE AND OSRA
* AGREEMENT THROUGH EXCHANGE OF 9.5% OF EUROSIC CAPITAL ON
THE BASIS OF OF AN EXCHANGE PARITY OF 7 GECINA SHARES FOR 20
EUROSIC SHARES
* AT REQUEST OF GECINA, EUROSIC WILL DIVEST ITS HOLDINGS IN
CERTAIN DIVERSIFICATION COMPANIES NOT CORRESPONDING TO GECINA'S
STRATEGY; BATIPART GROUP TO PURCHASE THEM FOR EUR 463 MILLION
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)