BRIEF-Amper sees to reach net cash position of 43 mln euros at end-2017
* SEES TO REACH NET CASH POSITION OF ABOUT 43 MILLION EUROS AFTER PACIFICO SUR SALE IS COMPLETE AT END-2017 Source text for Eikon:
May 11 EUTELSAT
* NINE MONTH REVENUES OF EUR 1,119 MILLION, DOWN 3.3% REPORTED AND 2.0% LIKE-FOR-LIKE
* Q3 REVENUES OF EUR 364 MILLION, DOWN 4.9% REPORTED AND 4.2% LIKE-FOR-LIKE
* ALL FULL YEAR AND MEDIUM-TERM OBJECTIVES CONFIRMED
* ORDER BACKLOG OF EUR 5.2 BILLION, REPRESENTING 3.4 YEARS OF REVENUES AT END Q3 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SEES TO REACH NET CASH POSITION OF ABOUT 43 MILLION EUROS AFTER PACIFICO SUR SALE IS COMPLETE AT END-2017 Source text for Eikon:
* Dufourcq would replace Maurizio Tamagnini for a three-year term