BRIEF-Amper sees to reach net cash position of 43 mln euros at end-2017
* SEES TO REACH NET CASH POSITION OF ABOUT 43 MILLION EUROS AFTER PACIFICO SUR SALE IS COMPLETE AT END-2017 Source text for Eikon:
May 11 EUTELSAT
* SAYS LEAP COST CUTTING PLAN IS GOING AS PLANNED; IS CONFIDENT IT WILL DELIVER WHAT IT ANNOUNCED - CONF CALL
* SAYS IT HAS NO DOUBT THAT BLUE ORIGIN'S NEW GLENN LAUNCH VEHICLE WILL BE SAFE - CONF CALL
* ON AVIATION: WE HAVE A RAMP UP FOR 140 AIRCRAFT - CONF CALL
* ON VIDEO: IN 2018/2019 WE SEE A TREND FOR BROADCAST GETTING BACK TO SLIGHT POSITIVE GROWTH; HOWEVER PROFESSIONAL VIDEO FOLLOWS A DIFFERENT TREND - CONF CALL FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)
* SEES TO REACH NET CASH POSITION OF ABOUT 43 MILLION EUROS AFTER PACIFICO SUR SALE IS COMPLETE AT END-2017 Source text for Eikon:
* Dufourcq would replace Maurizio Tamagnini for a three-year term