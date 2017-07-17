FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a day ago
BRIEF-Expres2ion enters multi-product agreement with US-based Integrated BioTherapeutics
#PhilipMorrisFiles
#CompanyResults
#TopNews
#Technology
#TheWiderImage
#Monsoon
#Slideshows
Sections
Featured
Flipkart lifts bid for Snapdeal to up to $950 million - sources
Deals
Flipkart lifts bid for Snapdeal to up to $950 million - sources
UltraTech Cement June-quarter consolidated profit up 15 percent
Company Results
UltraTech Cement June-quarter consolidated profit up 15 percent
Sovereign investors face off with funds in hunt for private deals
Investing
Sovereign investors face off with funds in hunt for private deals
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
July 17, 2017 / 6:35 AM / a day ago

BRIEF-Expres2ion enters multi-product agreement with US-based Integrated BioTherapeutics

1 Min Read

July 17 (Reuters) - EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB:

* EXPRES2ION ENTERS MULTI-PRODUCT AGREEMENT WITH US-BASED INTEGRATED BIOTHERAPEUTICS FOR EXPANSION OF THEIR COMMERCIAL REAGENTS PORTFOLIO

* EXPRES2ION AND IBT DO NOT DISCLOSE FINANCIAL TERMS OF AGREEMENTS, WHICH CONSTITUTES A PART OF BOTH COMPANIES' GENERAL BUSINESS MODELS

* WHEN COLLABORATION IS FULLY IMPLEMENTED, EXPRES2ION EXPECTS TO GENERATE ANNUAL REVENUES OF UP TO 1.0 MILLION SEK AS A RESULT OF THESE AGREEMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.