June 22 FABEGE AB:
* FABEGE CONTINUES DEVELOPMENT OF RÅSUNDA
* FABEGE AND CITY OF SOLNA HAVE AGREED ON CONSTRUCTION OF A
NEW SCHOOL
* AGREEMENT WITH CITY OF SOLNA IS SET TO RUN FOR 20 YEARS
WITH A RENT OF APPROXIMATELY SEK 12.5 MILLION PER YEAR
* ALL THREE OF NEW FACILITIES ARE EXPECTED TO BE UP AND
RUNNING AS EARLY AS START OF AUTUMN SCHOOL TERM 2018
* INVESTMENT AMOUNTS TO SEK 140M
* FABEGE AND CITY OF SOLNA ALSO AGREED ON CONSTRUCTION OF
A PRESCHOOL FACILITY FOR 80 CHILDREN, AND A MULTI-RESIDENCE
BUILDING
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(Gdynia Newsroom)