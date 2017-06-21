June 21 FERRATUM OYJ:
* FERRATUM BANK P.L.C. SUCCESSFULLY PLACES TAP ISSUE OF EUR
15 MILLION
* NET PROCEEDS FROM TAP ISSUE ARE INTENDED TO BE USED FOR
GENERAL CORPORATE PURPOSES OF FERRATUM BANK P.L.C.
* TAP ISSUE WAS MADE AT A PRICE OF 102.50 PER CENT OF
NOMINAL AMOUNT AND HAS SAME COUPON OF 3 MONTHS EURIBOR PLUS 6.25
PER CENT PER ANNUM, AND MATURITY DATE OF 15 MARCH 2020
* AFTER TAP ISSUE, TOTAL AMOUNT OUTSTANDING OF FERRATUM
BANK P.L.C.'S BOND LOAN WILL AMOUNT TO EUR 40 MILLION
* SETTLEMENT OF TAP ISSUE IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 28
JUNE 2017
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(Gdynia Newsroom)