BRIEF-Sfinks Polska to acquire 'Piwiarnia Warki' chain from Grupa Zywiec
* SAID ON THURSDAY THAT IT HAS DECIDED TO ACCEPT THE OFFER FROM GRUPA ZYWIEC AND WILL ACQUIRE FRANCHISE CHAIN OF PUBS 'PIWIARNIA WARKI' FOR 12.0 MILLION ZLOTYS NET
June 2 FIERATEX SA:
* SAYS WILL NOT PAY DIVIDEND FOR FY 2016
Source text: bit.ly/2swKs9A
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON THURSDAY THAT IT HAS DECIDED TO ACCEPT THE OFFER FROM GRUPA ZYWIEC AND WILL ACQUIRE FRANCHISE CHAIN OF PUBS 'PIWIARNIA WARKI' FOR 12.0 MILLION ZLOTYS NET
* SAID ON THURSDAY THAT IT GOT FINANCING OF 504,060 ZLOTYS FOR ITS PROJECT OF BRANDS INTERNALIZATION