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BRIEF-Foschini Group announces bookbuild offering to raise up to 2 bln rand
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July 31, 2017 / 3:58 PM / 16 hours ago

BRIEF-Foschini Group announces bookbuild offering to raise up to 2 bln rand

1 Min Read

July 31 (Reuters) - FOSCHINI GROUP LTD:

* SAYS LAUNCH OF PLACING OF NEW TFG ORDINARY SHARES THROUGH AN ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING TO RAISE UP TO R2 BILLION

* PROCEEDS WILL BE UTILISED TO REPAY ALL OR A PORTION OF SHORT-TERM ACQUISITION FACILITY RELATING TO ACQUISITION BY TFG OF 100% OF RETAIL APPAREL GROUP

* BOOK FOR BOOKBUILD IS OPEN WITH IMMEDIATE EFFECT AND IS EXPECTED TO CLOSE AS SOON AS POSSIBLE

* LISTING AND TRADING OF BOOKBUILD SHARES IS EXPECTED TO COMMENCE ON 4 AUGUST 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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