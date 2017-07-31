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BRIEF-Geneuro Q2 operating revenues down at 1.5 million euros
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July 31, 2017 / 4:42 PM / 13 hours ago

BRIEF-Geneuro Q2 operating revenues down at 1.5 million euros

1 Min Read

July 31 (Reuters) - Geneuro Sa:

* Q2 OPERATING REVENUES OF EUR 1.5 MILLION, COMPARED TO EUR 2.5 MILLION IN SAME PERIOD IN 2016

* Cash Position of Eur 23.5 Million as of 30 June 2017

* TIMELINE ACCELERATED TO SEPTEMBER FOR TOP-LINE RESULTS OF PHASE IIB STUDY IN MULTIPLE SCLEROSIS

* CHANGE-MS STUDY: GENEURO NOW EXPECTS TO PRESENT ITS FIRST TRIAL RESULTS IN SEPTEMBER 2017 RATHER THAN IN EARLY Q4 2017 AS PREVIOUSLY INDICATED

* Q2 CASH AND CASH EQUIVALENTS TOTALLED EUR 23.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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