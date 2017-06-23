June 23 GENFIT SA
* REG-GENFIT REACHES A CRITICAL MILESTONE TOWARDS THE
DEVELOPMENT OF A NON-INVASIVE IN VITRO DIAGNOSTIC (IVD) TEST FOR
NASH
* COMPLETION OF NASH BIOMARKER PROGRAM FEASIBILITY PHASE
* LAUNCH OF NEXT PHASE, FOR DEVELOPMENT OF A NEW
NON-INVASIVE IN VITRO DIAGNOSTIC (IVD) TEST AIMED AT IDENTIFYING
NASH PATIENTS ELIGIBLE FOR TREATMENT
* EXPANSION OF A COLLABORATION PROGRAM FOR VALIDATION OF
DIAGNOSTIC SOLUTIONS IN DIFFERENT INTENDED USES
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(Gdynia Newsroom)