FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
13 hours ago
BRIEF-Genomic Vision net loss widens to 5.5‍​ million euros
#TopNews
#SouthAsia
#PhilipMorrisFiles
#Technology
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Market Jockey
Markets & Economy
Market Jockey
Axis Bank sees progress on bad loans, smaller decline in profits
Earnings
Axis Bank sees progress on bad loans, smaller decline in profits
Jakarta's economy gets a lift from motorbike deliveries
Indonesia
Jakarta's economy gets a lift from motorbike deliveries
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
July 25, 2017 / 5:19 PM / 13 hours ago

BRIEF-Genomic Vision net loss widens to 5.5‍​ million euros

1 Min Read

July 25 (Reuters) - GENOMIC VISION SA:

* ‍Cash Position of Eur 2.9 Million at June 30, 2017​

* H1 NET LOSS EUR 5.5‍​ MILLION VERSUS LOSS OF EUR 4.0 MILLION YEAR AGO

* H1 TOTAL REVENUE FROM ACTIVITY EUR ‍​1.5 MILLION VERSUS EUR 1.3 MILLION YEAR AGO

* H1 TOTAL REVENUE FROM SALES EUR ‍817​,000 VERSUS EUR 426,000 YEAR AGO

* H1 OPERATING LOSS EUR 5.5 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 4.0 MILLION YEAR AGO

* HAS NECESSARY RESOURCES TO CONTINUE FOR NEXT 12 MTHS TARGETED EXPANSION IN REPLICATION MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.