BRIEF-Genomic Vision net loss widens to 5.5‍​ million euros

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July 25 (Reuters) - GENOMIC VISION SA:
* H1 NET LOSS EUR 5.5 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 4.0 MILLION YEAR AGO
* H1 TOTAL REVENUE FROM ACTIVITY EUR 1.5 MILLION VERSUS EUR 1.3 MILLION YEAR AGO
* H1 TOTAL REVENUE FROM SALES EUR 817,000 VERSUS EUR 426,000 YEAR AGO
* H1 OPERATING LOSS EUR 5.5 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 4.0 MILLION YEAR AGO
* HAS NECESSARY RESOURCES TO CONTINUE FOR NEXT 12 MTHS TARGETED EXPANSION IN REPLICATION MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)