BRIEF-Neovacs completes patient enrollment in phase IIb clinical study of IFNalpha kinoid
* NEOVACS ANNOUNCES THE COMPLETION OF PATIENT ENROLLMENT IN PHASE IIB CLINICAL STUDY OF IFNALPHA KINOID IN LUPUS
May 4 GN STORE NORD
* INITIATION OF NEW SHARE BUYBACK PROGRAM
* PURPOSE OF PROGRAM IS TO REDUCE COMPANY'S SHARE CAPITAL.
* MAXIMUM AMOUNT ALLOCATED TO SHARE BUYBACK PROGRAM IS LIMITED TO A TOTAL VALUE OF DKK 1,000 MILLION
* AT A PRICE OF E.G. DKK 170 PER SHARE, MAXIMUM NUMBER OF SHARES THAT MAY BE REPURCHASED UNDER PROGRAM IS 5.9 MILLION, WHICH IS EQUIVALENT TO APPROXIMATELY 4.0% OF GN'S SHARE CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* NEOVACS ANNOUNCES THE COMPLETION OF PATIENT ENROLLMENT IN PHASE IIB CLINICAL STUDY OF IFNALPHA KINOID IN LUPUS
June 20 Hafslund Asa's board said in a statement: