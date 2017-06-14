June 14 GREENYARD NV:
* ANNOUNCES ACQUISITION OF MYKOGEN
* THE PURCHASE PRICE IS APPROXIMATELY € 93 MILLION.
* TRANSACTION CLOSING IS EXPECTED TO OCCUR DURING THE SECOND
HALF OF 2017
* IS FINANCING THE TRANSACTION FROM EXISTING CREDIT
FACILITIES
* SELECTIVE NON-STRATEGIC AND NON-CORE ASSETS WITHIN THE
FRESH SEGMENT WILL BE DIVESTED
* THE DIVESTMENTS ARE EXPECTED TO BE COMPLETED DURING THE
SECOND HALF OF 2017
* DIVESTMENTS ARE ESTIMATED TO PROVIDE CASH PROCEEDS OF
AROUND € 25M WITH LIMITED IMPACT ON EBITDA (ACTIVITIES REPRESENT
<2% OF GROUP EBITDA)
* AS A RESULT OF THE ACQUISITION AND DIVESTMENTS, EBITDA IS
ANTICIPATED TO INCREASE BY 8%.
* AFTER THE ACQUISITION OF MYKOGEN AND THE DIVESTMENTS OF
THE NON-CORE ASSETS, NET FINANCIAL DEBT IS EXPECTED TO BE
APPROXIMATELY € 390 MILLION VERSUS. € 324.2 MILLION REPORTED FY
16/17
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)