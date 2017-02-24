BRIEF-Eyeonid group: directed issue of shares
* IF ISSUE IS FULLY SUBSCRIBED, COMPANY RECEIVES PROCEEDS OF SEK 12 MILLION BEFORE ISSUE COSTS
Feb 24 GWS Production AB:
* Q4 net turnover amounted to 1.9 million Swedish crowns ($211,184)
Source text for Eikon:
Further company coverage: ($1 = 8.9969 Swedish crowns) (Gdynia Newsroom)
* IF ISSUE IS FULLY SUBSCRIBED, COMPANY RECEIVES PROCEEDS OF SEK 12 MILLION BEFORE ISSUE COSTS
* JAPANESE PUBLISHER SHUEISHA INC. HAS EXPANDED THEIR AGREEMENT WITH CXENSE FOR USE OF DATA MANAGEMENT AND PERSONALIZATION SOFTWARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)