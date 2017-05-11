BRIEF-Amper sees to reach net cash position of 43 mln euros at end-2017
* SEES TO REACH NET CASH POSITION OF ABOUT 43 MILLION EUROS AFTER PACIFICO SUR SALE IS COMPLETE AT END-2017 Source text for Eikon:
May 11 HAVAS SA
* REG-HAVAS HAS BEEN INFORMED OF AN INDICTIVE OFFER SUBMITTED BY VIVENDI TO ACQUIRE GROUPE BOLLORE'S STAKE IN HAVAS
* IF ACQUISITION IS COMPLETE VIVENDI WILL LAUNCH A SIMPLIFIED PUBLIC TENDER OFFER ON REMAINING HAVAS SHARES AT SAME PRICE, WITHOUT SEEKING A DELISTING OF HAVAS SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SEES TO REACH NET CASH POSITION OF ABOUT 43 MILLION EUROS AFTER PACIFICO SUR SALE IS COMPLETE AT END-2017 Source text for Eikon:
* Dufourcq would replace Maurizio Tamagnini for a three-year term