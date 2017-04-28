April 28 Headwaters Inc:
* HEADWATERS INCORPORATED ANNOUNCES RESULTS FOR SECOND
QUARTER OF FISCAL 2017
* Q2 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.21 FROM CONTINUING
OPERATIONS
* Q2 EARNINGS PER SHARE $0.06 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q2 REVENUE ROSE 28 PERCENT TO $259.3 MILLION
* HEADWATERS INC - REAFFIRM 2017 ADJUSTED EBITDA GUIDANCE OF
$235 TO $250 MILLION
* HEADWATERS INC - EXPECT NET DEBT RATIO TO BE IN RANGE OF
2.5 TIMES BY END OF FISCAL 2017
* HEADWATERS- SEES CASH FLOWS TO BE STRONG IN SECOND HALF OF
YEAR AND SHOULD POSITION CO TO REDUCE DEBT BY ADDITIONAL $85
MILLION BEFORE END OF CALENDAR YEAR
* HEADWATERS INC - "ON TRACK TO DELIVER STRONG EARNINGS
POTENTIAL TO BORAL"
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