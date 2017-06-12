BRIEF-Fine Blanking & Tool to pay 2016 dividend on July 27
* Says it will pay dividend for 2016 to shareholders on July 27
June 12 HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG:
* INCREASES CAPITAL BY ISSUING 15.75 MILLION SHARES
* SUBSCRIPTION PRICE SET AT EUR 5.50 PER SHARE, COMPANY TO RAISE EUR 81.9 MILLION
* SHARES FULLY PLACED WITH HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG, WHO OBTAINS 25.0 PERCENT SHARE IN HIGHLIGHT COMMUNICATIONS
* TRANSACTION INTENDED TO PREPARE POSSIBLE TAKEOVER OFFER TO CONSTANTIN MEDIEN SHAREHOLDERS, WHICH AFTER CAPITAL INCREASE STILL HOLDS C. 45.4% IN HIGHLIGHT COMMUNICATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Says it will pay dividend for 2016 to shareholders on July 27
* GETS FINANCING OF 633,120 ZLOTYS FOR ITS PROJECT REGARDING PROMOTION OF CO'S PRODUCTS ABROAD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)