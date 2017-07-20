BRIEF-HMS Networks Q2 order intake up at SEK 328 million

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July 20 (Reuters) - HMS NETWORKS AB:
* HMS NETWORKS AB - CONTINUE TO INCREASE COSTS IN LINE WITH EXPANSION PLAN
* Q2 OPERATING RESULT REACHED SEK 59 M (35) CORRESPONDING TO AN OPERATING MARGIN OF 20 % (15)
* Q2 NET SALES SEK 299 MILLION VERSUS SEK 232 MILLION YEAR AGO
* HMS - SEES LONGER DELIVERY TIMES ON ELECTRONIC COMPONENTS, WHICH WILL INCREASE DELIVERY LEAD TIMES IN COMING MONTHS
* Q2 EBITDA AT SEK 71 MILLION VERSUS SEK 44 MILLION YEAR AGO
* HMS LONG-TERM GOALS ARE UNCHANGED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)