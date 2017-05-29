May 29 HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA:
* FY 2016/17 GROUP SALES ROSE BY 4.9% TO EUR 3.94 BILLION
* FY 2016/17 GROUP EBIT UP DISPROPORTIONATELY BY 14% TO EUR 156.8 MILLION
* FY 2016/17 GROUP NET PROFIT EUR 89.9 MILLION, DOWN 8 PERCENT, AFTER HIGHER TAX BURDEN THAN
YEAR AGO
* FY 2016/17 HORNBACH BAUMARKT AG BOOSTED ITS EBIT BY 8.1% TO EUR 97.5 MILLION WITH SALES UP
5.0% TO EUR 3.71 BILLION
* TO PROPOSE UNCHANGED DIVIDEND OF EUR 1.50PER SHARE, AT HORNBACHBAUMARKT AG DIVIDEND ALSO
UNCHANGED AT EUR 0.68PER SHARE
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(Gdynia Newsroom)