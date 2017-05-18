BRIEF-MONSTER DIGITAL ANNOUNCES RECEIPT OF NASDAQ NOTICE OF BID PRICE DEFICIENCY
* MONSTER DIGITAL ANNOUNCES RECEIPT OF NASDAQ NOTICE OF BID PRICE DEFICIENCY Source text for Eikon: Further company coverage:
May 18 HUGO GAMES A/S
* HUGO GAMES A/S SAYS CEO SUBSCRIBES FOR SHARES IN CO'S RIGHTS ISSUE
* HUGO GAMES - CEO VIA HIS COMPANY AULA HOLDING SUBSCRIBED 11.6 MILLION SHARES IN ONGOING RIGHTS ISSUE AT NOK 0.63/SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* MONSTER DIGITAL ANNOUNCES RECEIPT OF NASDAQ NOTICE OF BID PRICE DEFICIENCY Source text for Eikon: Further company coverage:
* Sprint expands in Southern California with 78 new retail stores creating more than 550 jobs