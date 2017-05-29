BRIEF-Fonet Bilgi Teknolojileri signs contract worth 1.9 mln lira
* SAID ON THURSDAY SIGNED CONTRACT WITH GENERAL SECRETARIAT OF ESKISEHIR PROVINCE PUBLIC HOSPITALS ASSOCIATION FOR 1.9 MLN LIRA
May 29 ISCOOL ENTERTAINMENT SA:
* ICE PARTICIPATIONS LAUNCHES OFFER TO BUY SHARES IN CO IT DOES NOT ALREADY HOLD AT EUR 0.75 PER SHARE SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)
* SAID ON THURSDAY SIGNED CONTRACT WITH GENERAL SECRETARIAT OF ESKISEHIR PROVINCE PUBLIC HOSPITALS ASSOCIATION FOR 1.9 MLN LIRA
The following factors could affect Italian markets on Friday.