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BRIEF-Ingenico acquisition of Bambora in line with strategy - conf call
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July 20, 2017 / 8:05 AM / a day ago

BRIEF-Ingenico acquisition of Bambora in line with strategy - conf call

2 Min Read

July 20 (Reuters) - INGENICO GROUP SA:

* Acquisition of Bambora in Line With Co's Strategy

* Most of Bambora Business Will Be Part of the Retail Unit

* Expect Synergies to Be Realized in Next 3 Yrs- Conf Call

* Reinforces Group's Presence Especially in North America

* Bambora Serving Half of the Market on Apac/Australia

* Acquisition Makes Ingenico Leader in Nordic Market

* Acquisition Opens Online Market in Canada

* ON FINANCIAL RESULTS: COME BACK TO POSITIVE RESULTS IN NORTH AMERICA AFTER 3 QUARTERS OF NEGATIVE REVENUE

* ON FINANCIAL RESULTS: ECONOMIC CONDITION IN BRAZIL CONTINUE TO AFFECT THE LATING AMERICA SEGMENT

* ON NORTH AMERICA: BAMABORA OFFER IN CANADA IS NOT SUPPOSED TO BE A CROSS BORDER SOLUTION

* on Nordic Market: Small Piece of the Online Market of Co

* ON PLATFORM STRATEGY: ACQUISITION WILL HELP COMPANY COME TO PARITY WITH COMPETITORS

* ON SYNERGIES: EXPECT CO TO BENEFIT FROM ACQUISITION IN MERCHANT ACQUIRING, CROSS BORDER FINANCES AND IMPROVEMENT IN GEOGRAPHICAL PERFORMANCES

* ON COMPONANT SHORTAGE: DID NOT HAVE IMPACT ON CAPACITY TO DELIVER

* COULD HAVE M&A IN THE FUTURE REGARDING PAYMENTS THROUGH ANDROID

* ON GROSS MARGIN: EVOLUTION OF GROSS MARGIN IS LINKED TO GEOGRAPHICAL POSITION

* ON GROSS MARGIN: EVOLUTION DEPENDS ON THE EVOLUTION OF THE COUNTRY

* ON PRICE OF ACQUISITION: BAMBORA WAS AN ASSET QUITE SOUGHT AFTER Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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