BRIEF-Ingenico acquisition of Bambora in line with strategy - conf call

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July 20 (Reuters) - INGENICO GROUP SA:
* ON FINANCIAL RESULTS: COME BACK TO POSITIVE RESULTS IN NORTH AMERICA AFTER 3 QUARTERS OF NEGATIVE REVENUE
* ON FINANCIAL RESULTS: ECONOMIC CONDITION IN BRAZIL CONTINUE TO AFFECT THE LATING AMERICA SEGMENT
* ON NORTH AMERICA: BAMABORA OFFER IN CANADA IS NOT SUPPOSED TO BE A CROSS BORDER SOLUTION
* ON PLATFORM STRATEGY: ACQUISITION WILL HELP COMPANY COME TO PARITY WITH COMPETITORS
* ON SYNERGIES: EXPECT CO TO BENEFIT FROM ACQUISITION IN MERCHANT ACQUIRING, CROSS BORDER FINANCES AND IMPROVEMENT IN GEOGRAPHICAL PERFORMANCES
* ON COMPONANT SHORTAGE: DID NOT HAVE IMPACT ON CAPACITY TO DELIVER
* COULD HAVE M&A IN THE FUTURE REGARDING PAYMENTS THROUGH ANDROID
* ON GROSS MARGIN: EVOLUTION OF GROSS MARGIN IS LINKED TO GEOGRAPHICAL POSITION
* ON GROSS MARGIN: EVOLUTION DEPENDS ON THE EVOLUTION OF THE COUNTRY
* ON PRICE OF ACQUISITION: BAMBORA WAS AN ASSET QUITE SOUGHT AFTER Further company coverage: (Gdynia Newsroom)