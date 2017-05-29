BRIEF-Fonet Bilgi Teknolojileri signs contract worth 1.9 mln lira
* SAID ON THURSDAY SIGNED CONTRACT WITH GENERAL SECRETARIAT OF ESKISEHIR PROVINCE PUBLIC HOSPITALS ASSOCIATION FOR 1.9 MLN LIRA
May 29 INTELIWISE SA:
* PLANS TO DOUBLE NO. OF CLIENTS WITHIN 2 YRS
* ASSUMES AT LEAST 30 PERCENT SHARE OF FOREIGN CLIENTS IN GROUP'S PORTFOLIO IN 2019
* SEEMS NO. OF PAYING CLIENTS GROWING FROM 175 IN 2017 TO 300 CLIENTS IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON THURSDAY SIGNED CONTRACT WITH GENERAL SECRETARIAT OF ESKISEHIR PROVINCE PUBLIC HOSPITALS ASSOCIATION FOR 1.9 MLN LIRA
The following factors could affect Italian markets on Friday.