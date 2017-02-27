BRIEF-Hellenic Bank appoints Evripides A. Polykarpou as chairman of the remuneration committee
* EVRIPIDES A. POLYKARPOU WAS APPOINTED CHAIRMAN OF THE REMUNERATION COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS
Feb 27 Intl Fcstone Inc
* SAYS INTL FCSTONE LTD LAUNCHES PREMIUM-BASED, PHYSICAL TRADING PLATFORM, PMXECUTE+ Source text for Eikon: Further company coverage:
* EVRIPIDES A. POLYKARPOU WAS APPOINTED CHAIRMAN OF THE REMUNERATION COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS
* Sri Lanka sees worst disaster from torrential rains since 2003