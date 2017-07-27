FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 days ago
BRIEF-Ipsen delivers H1 sales growth of 18.8%, upgrades its FY 2017 guidance
#TopNews
#Business
#NawazSharif
#Technology
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Floods kill 120 in Gujarat, with industry, cotton hit
Top News
Floods kill 120 in Gujarat, with industry, cotton hit
Russia orders out U.S. diplomats in sanctions retaliation
Russia Sanctions
Russia orders out U.S. diplomats in sanctions retaliation
Movie Review: Mubarakan
Bollywood
Movie Review: Mubarakan
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
July 27, 2017 / 5:24 AM / 2 days ago

BRIEF-Ipsen delivers H1 sales growth of 18.8%, upgrades its FY 2017 guidance

1 Min Read

July 27 (Reuters) - IPSEN SA:

* IPSEN DELIVERS STRONG SALES GROWTH OF 18.8% IN THE FIRST HALF OF 2017 AND UPGRADES ITS GUIDANCE FOR FULL YEAR 2017

* H1 GROUP SALES REACHED €919.5 MILLION, UP 18.8% YEAR-ON-YEAR

* FOLLOWING STRONG PERFORMANCE IN FIRST HALF OF 2017, GROUP UPDATES ITS FINANCIAL TARGETS FOR FULL YEAR 2017

* H1 CORE OPERATING INCOME EUR 240.5 MILLION VERSUS EUR 191.3 MILLION YEAR AGO

* FULL YEAR 2017 GUIDANCE OF SPECIALTY CARE SALES GROWTH GREATER THAN 24.0PCT

* FULL YEAR 2017 GUIDANCE SLIGHT GROWTH OF CONSUMER HEALTHCARE SALES, AND CORE OPERATING INCOME MARGIN GREATER THAN 25.0% OF SALES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.