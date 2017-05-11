BRIEF-Amper sees to reach net cash position of 43 mln euros at end-2017
* SEES TO REACH NET CASH POSITION OF ABOUT 43 MILLION EUROS AFTER PACIFICO SUR SALE IS COMPLETE AT END-2017 Source text for Eikon:
May 11 ITALIAONLINE SPA:
* Q1 NET PROFIT EUR 2 MILLION VERSUS LOSS EUR 11 MILLION YEAR AGO
* Q1 REVENUE EUR 70 MILLION VERSUS EUR 84 MILLION YEAR AGO Source text: reut.rs/2qXNAyk Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SEES TO REACH NET CASH POSITION OF ABOUT 43 MILLION EUROS AFTER PACIFICO SUR SALE IS COMPLETE AT END-2017 Source text for Eikon:
* Dufourcq would replace Maurizio Tamagnini for a three-year term