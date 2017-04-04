April 4 JPMorgan Chase & Co
* JPMORGAN CEO DIMON SEE GEOPOLITICAL RISKS IN 'HEIGHTENED
STATE' - ANNUAL LETTER
* JPMORGAN CEO DIMON SAYS PREPARING FOR A HARD BREXIT, WOULD
BE IRRESPONSIBLE TO PRESUME OTHERWISE- ANNUAL LETTER
* JPMORGAN CEO DIMON EXPECTS 'CONSTANT PRESSURE' FROM EU NOT
TO 'OUTSOURCE' SERVICES TO THE UK POST BREXIT- ANNUAL LETTER
* JPMORGAN CEO DIMON SAYS 'POORLY CONCEIVED ANTI-TRADE
POLICIES' COULD BE DISRUPTIVE - ANNUAL LETTER
* JPMORGAN CEO DIMON EXPECTS 'CLEAR, IDENTIFIABLE PROBLEMS'
WITH NAFTA WILL BE WORKED OUT IN FAIR AND BENEFICIAL MANNER FOR
U.S. AND MEXICO - ANNUAL LETTER
* JPMORGAN CEO DIMON SAYS TRADE ISSUES WITH CHINA MORE
COMPLEX BUT NO 'INEVITABLE OR COMPELLING' REASON FOR U.S. AND
CHINA TO CLASH - ANNUAL LETTER
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Further company coverage:
(Reporting by Dan Burns)