BRIEF-Management Trust Holding FY net result EUR 21.3
* FY 2016/2017 GROUP REVENUE OF EUR 772.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 776.8 MILLION) AND AN ANNUAL RESULT OF EUR 21.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 15.2 MILLION)
May 8 JUTLANDER BANK A/S
* Q1 NET INTEREST INCOME DKK 101.3 MILLION VERSUS DKK 112.3 MILLION YEAR AGO
* Q1 NET INCOME DKK 65.4 MILLION VERSUS DKK 31.8 MILLION YEAR AGO
* Q1 REVERSAL OF LOAN LOSSES DKK 7.1 MILLION VERSUS LOAN LOSSES DKK 38.7 MILLION YEAR AGO
* OUTLOOK FOR 2017 UNCHANGED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* FY 2016/2017 GROUP REVENUE OF EUR 772.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 776.8 MILLION) AND AN ANNUAL RESULT OF EUR 21.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 15.2 MILLION)
* CONTEMPLATED TAP ISSUE OF EUR 10-15 MILLION FOR FERRATUM BANK P.L.C.