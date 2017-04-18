April 18 Kamux Suomi Oy (IPO-KAMUX.HE)
* KAMUX IS PLANNING AN INITIAL PUBLIC OFFERING AND LISTING ON THE MAIN MARKET OF NASDAQ
HELSINKI
* IPO IS EXPECTED TO CONSIST OF BOTH PRIMARY OFFERING BY COMPANY AND SECONDARY OFFERING BY
CERTAIN SHAREHOLDERS OF COMPANY
* AIM IS TO RAISE APPROXIMATELY EUR 20 MILLION OF NEW EQUITY IN A PRIMARY OFFERING
* CERTAIN INSTITUTIONAL INVESTORS HAVE, EACH INDIVIDUALLY, COMMITTED TO SUBSCRIBE TO SHARES
AT FINAL SUBSCRIPTION PRICE
* COMBINED COMMITMENT OF CORNERSTONE INVESTORS AMOUNTS TO EUR 60 MILLION
* CORNERSTONE INVESTORS ARE ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY, SWEDBANK ROBUR FONDER AB,
ETERA MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY AND FONDITA FUND MANAGEMENT COMPANY LTD
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(Gdynia Newsroom)