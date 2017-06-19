June 19 KAPSCH TRAFFICCOM AG:
* FY REVENUES INCREASED BY 23% TO EUR 648.5 MILLION
* FY EBIT WAS EUR 60.1 MILLION AND THUS NOT FAR BELOW THE
RECORD OF THE PREVIOUS YEAR (EUR 62.3 MILLION)
* FY FINANCIAL RESULT IMPROVED, AND THIS WAS DUE IN
PARTICULAR TO A DECLINE IN THE EXPENSES INCURRED BY FOREIGN
EXCHANGE RATE LOSSES OF EUR -7.6 MILLION TO EUR 0.4 MILLION
* FY PROFIT FOR THE PERIOD INCREASED BY 17.1% TO EUR 42.7
MILLION
* DIVIDEND OF EUR 1.50 PER SHARE WILL BE PROPOSED TO THE
ANNUAL GENERAL MEETING
* DESPITE AN INCREASE IN REVENUES, STABLE OPERATING RESULTS
ARE TO BE ASSUMED WITH REGARD TO PROFIT (EBIT) FOR THE 2017/18
FISCAL YEAR
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(Gdynia Newsroom)