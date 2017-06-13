June 13 KIADIS PHARMA NV
* KIADIS PHARMA RAISES €5 MILLION IN PRIVATE PLACEMENT WITH
INSTITUTIONAL INVESTORS
* PROCEED THROUGH A PRIVATE PLACEMENT OF NEW SHARES
COMPLETED PRIOR TO OPEN OF MARKET TODAY
* PRICE OF EUR 6.7 PER NEW SHARES
* INVESTORS HAVE RECEIVED 746,269 5-YEAR WARRANTS ENTITLING
THEM TO SUBSCRIBE FOR 746,269 NEW COMPANY SHARES AT A WARRANT
EXERCISE PRICE OF EUR 7.70
* NEW SHARES WILL BE ADMITTED TO TRADING ON EURONEXT
AMSTERDAM AND EURONEXT BRUSSELS FOLLOWING THEIR ISSUANCE, WHICH
IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON JUNE 15, 2017
* NET PROCEEDS OF TRANSACTION TO ADVANCE CLINICAL
DEVELOPMENT OF COMPANY'S ATIR PRODUCTS AND FOR GENERAL CORPORATE
PURPOSES
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)