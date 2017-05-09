BRIEF-Playway appoints Radoslaw Mrowinski new chairman
* SAID ON MONDAY THAT MATEUSZ ZAWADZKI RESIGNED FROM HIS POSITION AS CHAIRMAN OF THE COMPANY WITHOUT GIVING THE REASONS FOR HIS RESIGNATION
May 9 KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
* ADJUSTED EBIT WAS MEUR 13.5 IN Q1, MEUR 1.7 ABOVE Q1 LAST YEAR
* Q1 REVENUE EUR 270.7 MILLION VERSUS EUR 243.8 MILLION YEAR AGO
* REVENUES WERE MEUR 270.7 IN Q1, MEUR 26.9 (11.0%) ABOVE Q1 LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON MONDAY THAT MATEUSZ ZAWADZKI RESIGNED FROM HIS POSITION AS CHAIRMAN OF THE COMPANY WITHOUT GIVING THE REASONS FOR HIS RESIGNATION
* Rocket Internet shares up 2.5 pct (Adds details, background)