June 20 KOTIPIZZA GROUP OYJ
* REG-KOTIPIZZA GROUP OYJ: STRONG DEVELOPMENT CONTINUES,
COMPARABLE NET SALES AND EBITDA GROW 19% AND 26%, RESPECTIVELY,
COMPARED TO PREVIOUS YEAR
* GROUP ESTIMATES FOR FULL FINANCIAL YEAR THAT CHAIN-BASED
NET SALES WILL GROW BY OVER TEN (10) PERCENT AS COMPARED TO
PREVIOUS YEAR
* SEES FY COMPARABLE EBITDA WILL GROW AS COMPARED TO
PREVIOUS YEAR.
* FEBRUARY-APRIL 2017 (2-4/2017) CHAIN-BASED NET SALES GREW
18.5% (18.3%)
* FEBRUARY-APRIL COMPARABLE EBITDA EUR 1.6 MILLION VERSUS
EUR 1.3 MILLION YEAR AGO
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(Gdynia Newsroom)