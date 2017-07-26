BRIEF-KPN Q2 adjusted EBITDA beats Reuters poll

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July 26 (Reuters) - KPN:
* Q2 ADJUSTED EBITDA EUR 601 MILLION VERSUS EUR 584 MILLION IN REUTERS POLL
* Q2 NET INCOME EUR 191 MILLION VERSUS EUR 154 MILLION IN REUTERS POLL
* Q2 CAPEX EUR 238 MILLION VERSUS EUR 301 MILLION IN REUTERS POLL
* Q2 FREE CASH FLOW EUR 296 MILLION VERSUS EUR 254 MILLION YEAR AGO
* Q2 REVENUE EUR 1.63 BILLION VERSUS EUR 1.63 BILLION IN REUTERS POLL
* OUTLOOK 2017: FREE CASH FLOW (EXCLUDING. TEFD DIVIDEND) GROWING
* OUTLOOK 2017: ADDITIONAL CASH FLOW VIA DIVIDEND FROM 9.5% STAKE IN TELEFÓNICA DEUTSCHLAND
* INTENDS TO PAY A REGULAR DIVIDEND PER SHARE OF EUR 11 CENTS IN RESPECT OF 2017
* INTENDS GROW THE REGULAR DIVIDEND IN LINE WITH ITS FREE CASH FLOW GROWTH PROFILE AFTER 2017
* EUR 3.7 CENTS PER SHARE WILL BE PAID AS AN INTERIM DIVIDEND ON 2 AUGUST 2017; EX-DIVIDEND DATE JULY 28
* SEES FOR 2017 ADJUSTED EBITDA C. EUR 40-50M IMPACT FROM ROAMING REGULATION Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)