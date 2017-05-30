May 30 KPS AG:
* H1 GROUP SALES INCREASED BY 20.3 PERCENT TO 82.8 MILLION
EUROS (H1 2015/2016: 68.8 MILLION EUROS)
* H1 GROUP EBIT WAS PUSHED UP BY 17.9 PERCENT TO 12.5
MILLION EUROS (H1 2015/2016: 10.6 MILLION EUROS)
* H1 EARNINGS AFTER TAX INCREASED IN REPORTING PERIOD BY
10.8 PERCENT TO 10.3 MILLION EUROS (H1 2015/2016: 9.3 MILLION
EUROS)
* ASSESSES SITUATION AS VERY POSITIVE OVERALL AND CONFIRMS
ITS FORECAST FOR BUSINESS YEAR 2016/2017 WITH STABLE AND
PROFITABLE GROWTH TO GROUP SALES OF 160.0 MILLION EUROS AND EBIT
OF 25.0 MILLION EUROS
* THIS CORRESPONDS TO AN INCREASE IN SALES OF AROUND 10
PERCENT AND A RISE IN EBIT OF SOME 12 PERCENT COMPARED WITH
BUSINESS YEAR 2015/2016
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)