June 19 LAMDA DEVELOPMENT SA:
* SAYS THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
APPROVED THE ACQUISITION OF OWN SHARES
* THE MAXIMUM NUMBER OF OWN SHARES TO BE ACQUIRED DURING THE
ABOVEMENTIONED PERIOD WILL NOT EXCEED THE 10% OF THE TOTAL PAID
SHARE CAPITAL THROUGHOUT THIS PERIOD, INCLUDING THE ALREADY
PURCHASED
* THE ACQUISITION OF THE ABOVEMENTIONED OWN SHARES WILL TAKE
PLACE AT A MAXIMUM ACQUISITION PRICE OF 10 EUROS PER SHARE AND A
MINIMUM ACQUISITION PRICE EQUAL TO ITS NOMINAL VALUE PRICE, I.E.
0.30 EUROS PER SHARE
Source text: bit.ly/2sNRfPS
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)