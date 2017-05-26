BRIEF-ifa systems postpones reporting for FY 2016
* DGAP-ADHOC: IFA SYSTEMS AG: IFA SYSTEMS AG HAS TO POSTPONE REPORTING FOR FISCAL YEAR 2016
May 26 LATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS AS :
* Q1 2017 CONSOLIDATED INCOME AT EUR 1.6 MILLION VERSUS EUR 1.5 MILLION YEAR AGO
* Q1 2017 GROSS PROFIT AT EUR 0.2 MILLION VERSUS EUR 0.1 MILLION YEAR AGO
Source text: bit.ly/2qjmBNU
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* DGAP-ADHOC: IFA SYSTEMS AG: IFA SYSTEMS AG HAS TO POSTPONE REPORTING FOR FISCAL YEAR 2016
* Obama says "bill will do you harm" (Adds White House spokesman and Republican lawmaker comment in paragraphs 11-15)