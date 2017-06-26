BRIEF-Redwood pharma: rights issue subscribed to 74%
* IN TOTAL, COMPANY WILL RECEIVE PROCEEDS OF SEK 9.8 MILLION BEFORE ISSUE COSTS THROUGH THE RIGHTS ISSUE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
June 26 LIFESPOT CAPITAL AG
* FY NET LOSS 2.28 MILLION EUROS VERSUS LOSS 0.28 MILLION EUROS YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* IN TOTAL, COMPANY WILL RECEIVE PROCEEDS OF SEK 9.8 MILLION BEFORE ISSUE COSTS THROUGH THE RIGHTS ISSUE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* THROUGH THE RIGHTS ISSUE, COMPANY RECEIVES PROCEEDS OF ABOUT SEK 13.8 MILLION BEFORE ISSUE COSTS OF ABOUT SEK 1.2 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)