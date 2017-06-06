June 6 MAERSK OIL, A UNIT OF A.P. MOLLER-MAERSK
:
* SAYS QATAR DIPLOMATIC SPAT HAS NOT IMPACTED OIL
PRODUCTION, OPERATIONS IN THE COUNTRY
* "MAERSK OIL IS FOLLOWING DEVELOPMENTS IN QATAR CLOSELY"
* "OUR FIRST PRIORITY IS TO MINIMISE CONCERN AND DISRUPTION
FOR OUR EMPLOYEES, THEIR FAMILIES AND OUR SUPPLIERS IN QATAR"
* "OUR PRODUCTION OPERATIONS HAVE NOT BEEN IMPACTED. WE ARE
WORKING CLOSELY WITH QATAR PETROLEUM AND OTHER
RELEVANT AUTHORITIES AND MONITOR AND ASSESS THE SITUATION GOING
FORWARD"
* MAERSK OIL PRODUCES ABOUT 300,000 BPD OF AL-SHAHEEN CRUDE
OIL IN QATAR
FURTHER COMPANY COVERAGE:
(Reporting by Jacob Gronholt-Pedersen, editing by Gwladys
Fouche)