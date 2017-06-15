June 15 MAGNOLIA BOSTAD AB:
* MAGNOLIA BOSTAD SIGNS AGREEMENT TO ACQUIRE SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB
* SIGNED AN AGREEMENT FOR ACQUISITION OF ALL SHARES IN SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AT A PURCHASE
PRICE OF SEK 300 MILLION.
* THROUGH ACQUISITION, MAGNOLIA BOSTAD WILL BE MORE CLEARLY ESTABLISHED IN DEVELOPMENT OF
RESIDENTIAL CARE HOUSING WHILE ALSO EXPANDING ITS OFFER TO MUNICIPALITIES AND INVESTORS
* ACCESS IS ESTIMATED TO OCCUR IN JULY 2017 AND AGREEMENT IS CONDITIONAL ON SVENSKA
VÅRDFASTIGHETER AB'S MAIN LENDERS BEING POSITIVE ABOUT OWNERSHIP CHANGE
* PURCHASE PRICE FINANCED BY EQUITY AND BORROWED CAPITAL
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(Gdynia Newsroom)