Feb 22 Masonite International Corp
* MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION REPORTS FOURTH QUARTER
AND FULL YEAR FINANCIAL RESULTS
* SEES FY 2017 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $4.10 TO $4.60
* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.55
* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.49
* Q4 SALES $481 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $483.5 MILLION
* SEES FY 2017 SALES UP 7 TO 9 PERCENT
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.62 -- THOMSON REUTERS
I/B/E/S
* MASONITE INTERNATIONAL - BOARD APPROVED NEW SHARE
REPURCHASE PROGRAM UNDER WHICH CO INTENDS TO REPURCHASE UP TO
$200 MILLION OF OUTSTANDING COMMON SHARES
* NEW SHARE REPURCHASE PROGRAM IS IN ADDITION TO EXISTING
SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION APPROVED IN FEBRUARY 2016
* MASONITE INTERNATIONAL - "2017 ANNUAL OUTLOOK ASSUMES
MID-SINGLE DIGIT U.S. HOUSING COMPLETIONS, LOW TO MID-SINGLE
DIGIT GROWTH IN U.S. REPAIR"
* "WE ANTICIPATE BOTH U.K. AND CANADIAN HOUSING MARKETS TO
BE RELATIVELY FLAT" IN 2017
* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.68, REVENUE VIEW $2.09
BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* COMPANY EXPECTS 2017 ADJUSTED EBITDA TO BE IN RANGE OF
$285 MILLION TO $305 MILLION
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